Тен Хаг прокомментировал ничейный исход матча «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничейный исход матча с лондонским «Тоттенхэмом» (2:2) в матче английской Премьер-лиги.

«Я крайне разочарован. Когда дважды выходишь вперед, но пропускаешь два мяча — это немного расстраивает. Но нужно принимать всё как есть. Начало игры было очень хорошим, в первом тайме мы забили два отличных гола. Было приятно видеть, как мы прорвали оборону и действовали прямолинейно. Поэтому очень разочаровывает, когда не удаётся победить.

Прежде всего, нам нужно защищаться всей командой, играть компактно и атаковать крайних защитников. Это ломает линии, и вы создаёте моменты. Отношение команды к делу, её дух были прекрасны. Мы бились и отдали все силы. Фанаты нас поддерживали, и матч получился увлекательным для всех, потому что он проходил в отличном темпе», — приводит слова тен Хага ВВС.

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