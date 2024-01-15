«Этот футбол болен». Президент клуба Серии А сделал громкое заявление по судейству в лиге

Президент «Салернитаны» Данило Ерволино раскритиковал работу арбитра Ливио Маринелли в матче с «Наполи» (1:2) в Серии А.

«Мы хотим моратория и полностью заменить всех этих арбитров. Теперь возникла необходимость громко требовать отставки главного уполномоченного Джанлуки Рокки. Рыба гниёт из головы.

У меня нет слов для описания скандального и оскорбительного судейства в матче с «Наполи», это унизительно для нашего клуба. На Нванкво был пенальти, а Демме сфолил на Чауне перед голом «Наполи». Это невероятные ошибки.

Мы хотим не просто уважения, но и справедливости для нас и всех других команд, которые борются за то, чтобы остаться в Серии А и находятся на грани нелепых ошибок со стороны полупрофессиональных арбитров. Они не единственные полупрофессионалы в промышленности специалистов.

Нам нужны профессиональные судьи, которые смогут управлять матчами. Отношение судей плохое. А потом, если об этом говорить, в следующем матче они становятся мстительными. История запомнит этих чиновников как худших в итальянском футболе.

Уверен, что вскоре Итальянская ассоциация судей выпустит заявление, в котором будет утверждаться, что судейство в этом матче было безупречным. Мы будем помнить Ливио Маринелли всю жизнь. Никто даже не позвонил нам, чтобы извиниться.

Эта индустрия страдает из-за судейства, которое ставит итальянский футбол на последнее место по беспристрастности и надёжности. Нам больше не нужны судьи. Мы рассматриваем судебный иск о возмещении ущерба.

Если лига призовёт нас сыграть в другом турнире, я серьёзно рассмотрю это, потому что этот футбол болен», — цитирует президента La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Салернитана» занимает последнее, 20-е место в лиге, имея 20 очков.