Жозе Моуринью: если и есть идеальный пример профессионализма – это я

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал пресс-конференцию перед матчем с «Миланом» в Серии А.

«Я в «Роме» 2 года и 5 месяцев – я единственный человек, не пропустивший ни одной тренировки за это время. Для меня нет болезней и плохого настроения. За два с половиной года у меня не было ничего плохого, даже несколько недель назад, когда все болели.

Несколько месяцев назад мне понадобился день для ситуации, которую мне не нужно объяснять. Рассказал об этом менеджеру Пинто и владельцам – решили, что день после дерби будет подходящим для моего отсутствия. Меня не было в Риме 15 часов. Мне кажется смешным оправдывать это.

Никаким образом не допускаю, чтобы мой профессионализм и достоинство, моё отношение к этой работе могли быть подвергнуты сомнению. Если и есть идеальный пример профессионализма – это я. За более чем 20 лет своей карьеры ни разу не пропустил ни одного матча», — цитирует тренера TMW Radio.

Напомним, во вчерашнем матче Серии А «Рома» уступила «Милану» со счётом 1:3.