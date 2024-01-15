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Хави стал 8-м тренером «Барсы», при котором она пропустила 4 мяча в 2 матчах с «Реалом»

Хави стал 8-м тренером «Барсы», при котором она пропустила 4 мяча в 2 матчах с «Реалом»
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Вчера, 14 января, мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в финале Суперкубка Испании со счётом 4:1.

Таким образом, главный тренер каталонского клуба Хави стал восьмым специалистом «Барселоны», при котором она пропустила минимум четыре мяча по меньшей мере в двух матчах со «сливочными», сообщает Squawka.

Первый матч состоялся 5 апреля в рамках Кубка Испании. В том матче «Барселона» проиграла «Реалу» (0:4).
Последним тренером со схожей статистикой был Франк Райкард (2:4 в апреле 2005 года и 1:4 в мае 2008 года).

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под руководством 43-летнего специалиста каталонцы выиграли чемпионат Испании (сезон-2022/2023) и Суперкубок Испании (сезон-2022/2023). Контракт Хави с клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 19 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 41 очком. Лидирует в чемпионате «Жирона» (49 очков).

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