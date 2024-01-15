Голкипер «Манчестер Юнайтед» Онана вылетел на матч Камеруна сразу после игры в АПЛ

Голкипер сборной Камеруна Андре Онана вылетел в Кот-д'Ивуар сразу после своего матча за «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2), который состоялся вчера, 14 января.

Напомним, сегодня, 15 января, камерунской национальной команде предстоит сыграть свой первый матч на Кубке африканских наций. Соперником команды будет Гвинея. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Фото: Социальные сети

27-летний Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 50,2 млн. В текущем сезоне вратарь провёл за «красных дьяволов» 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.