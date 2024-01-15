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Кубок африканских наций, 15 января: расписание игрового дня

Кубок африканских наций, 15 января: расписание игрового дня
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Сегодня, 15 января, в Кубке африканских наций состоятся три матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание матчей игрового дня. Все игры в прямом эфире покажет Оkkо.

15 января, расписание матчей игрового дня

Группа С:

Сенегал — Гамбия, 17:00 мск;

Камерун — Гвинея, 20:00 мск.

Группа D:

Алжир — Ангола, 23:00 мск.

Вчера на турнире также прошло три встречи. В первом матче игрового дня Нигерия сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей (1:1). Сборная Египта на последних минутах ушла от поражения в игре с Мозамбиком (1:1), а Гана проиграла Кабо-Верде (1:2).

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Календарь Кубка Африки
Турнирная таблица Кубка Африки
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