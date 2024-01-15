Тренер «Реала» Анчелотти высказался об игровом времени Гюлера

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после разгрома «Барселоны» (4:1) в финале Суперкубка Испании высказался о количестве игрового времени у турецкого полузащитника Арды Гюлера. Во вчерашнем матче с каталонцами 18-летний игрок на поле не появился.

«Арда Гюлер — один из наших основных игроков. Мы не играем только с 11 игроками. Он вернулся после тяжёлой травмы, скоро начнёт делать своё дело и получит гораздо больше игрового времени», — приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» минувшим летом за € 20 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» лишь два неполных матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.