«Чемпионы! Исторический день». Винисиус — о победе «Реала» в Суперкубке Испании

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на победу «сливочных» в матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (4:1).

«Чемпионы! Исторический день», — написал футболист в социальной сети X (бывший Twitter).

Фото: Соцсети Винисиуса

Фото: Соцсети Винисиуса

Фото: Соцсети Винисиуса

Напомним, накануне, 14 января, мадридский «Реал» убедительно переиграл «Барселону» в матче за Суперкубок Испании (4:1). В составе команды Карло Анчелотти отличились Винисиус Жуниор (хет-трик) и Родриго. За сине-гранатовых забил Роберт Левандовски. В турнирной таблице Ла Лиги после 19 туров «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующей «Жироны» на одно очко и имея при этом матч в запасе. Следующую игру в рамках внутреннего первенства «сливочные» проведут 21 января — в этот день на домашней арене «Реала» подопечные Анчелотти сыграют с «Альмерией».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.