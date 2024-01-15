Невилл признался, что давал плохой совет игрокам, предлагая им перейти в «Ман Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что давал не лучший совет футболистам, предлагая им присоединиться к манкунианскому клубу.

«Я разговаривал с игроками до того, как они перебрались в «Манчестер Юнайтед», и говорил: «Вы никогда не пожалеете об этом, это волшебный футбольный клуб». Оглядываясь назад, могу сказать, что это был довольно плохой совет», — приводит слова Невилла издание Mirror.

«Манчестер Юнайтед» после 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует «Ливерпуль» (45 очков). В следующем матче внутреннего первенства команда Эрика тен Хага сыграет с «Вулверхэмптоном» на выезде. Игра состоится 1 февраля и начнётся в 23:15 мск.