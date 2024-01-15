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Фирмино — о «Ливерпуле»: Брендан Роджерс не понимал, как меня использовать

Фирмино — о «Ливерпуле»: Брендан Роджерс не понимал, как меня использовать
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Бывший нападающий «Ливерпуля», а ныне игрок «Аль-Ахли» Роберто Фирмино вспомнил о совместной работе с Бренданом Роджерсом в мерсисайдском клубе.

«Началось всё для меня в «Ливерпуле» не так уж хорошо. Я редко играл в атаке, а когда выходил, то на фланге. В центр нападения ставили Кристиана Бентеке. Мне часто приходилось отходить назад и много защищаться. Я понимал, что тренер, Брендан Роджерс, не понимает, как меня использовать. Я не думаю, что он понимал мой стиль игры, а я определённо никогда не понимал его планов на мой счёт. Возможно, потому, что у него их на самом деле не было», — приводит слова Фирмино This is Anfield.

Роберто Фирмино присоединился к «Ливерпулю» летом 2015 года. Брендан Роджерс покинул мерсисайдский клуб в октябре 2015-го, на тренерском мостике его сменил Юрген Клопп.

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