Фирмино останется в «Аль-Ахли» зимой, несмотря на недовольство главным тренером команды

Нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино не покинет саудовский клуб текущей зимой, несмотря на то что он недоволен своим положением в команде, возглавляемой Маттиасом Яйссле. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент ни один клуб в Европе не готов предложить 32-летнему нападающему ту заработную плату, которую он получает в «Аль-Ахли».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ряд английских клубов, включая «Фулхэм» и «Ноттингем Форрест», заинтересованы в том, чтобы Фирмино присоединился к ним.

Действующее трудовое соглашение бразильского футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн.