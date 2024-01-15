Отец Кузяева: «Гавру» очень повезло, что у «Лиона» «нашего» Ловрена не было

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, прокомментировал победу команды его сына в матче чемпионата Франции с «Лионом». Напомним, игра завершилась со счётом 3:1, Кузяев записал на свой счёт одну результативную передачу.

«С утра поздравил Далера с днём рождения. Пожелал дальнейшего роста и продвижения. Настроение у сына отличное после вчерашней победы. «Лион» — очень крепкий соперник, к тому же был на подъёме — одержал три победы подряд в чемпионате и одну в Кубке. Поэтому матч получился сложным для «Гавра». Но, слава богу, вся команда здорово отработала и выиграли. Очень нужные и заслуженные три очка. «Лион» тоже мне понравился, но ему очень не хватало «нашего» Деяна Ловрена. У команды хорошие центральные защитники, но оба — молодые ребята, и тот и другой по красной карточке получили. Нам очень повезло, что Ловрена не было», — сказал Адьям Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.