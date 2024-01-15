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Агент Роналдо рассказал о желании игрока завоевать чемпионство с «Ростовом»

Агент Роналдо рассказал о желании игрока завоевать чемпионство с «Ростовом»
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Футбольный агент Сесар Гранха, представляющий интересы бразильского нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал о желании футболиста выиграть РПЛ с клубом.

«Роналдо очень счастлив. Он приложит все усилия, чтобы как можно скорее адаптироваться в «Ростове». Его цель сейчас постоянно играть, вызываться в сборную Бразилии и, если это позволит бог, стать чемпионом с «Ростовом», — сказал Гранха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 23-летний Роналдо последние полтора года выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.

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