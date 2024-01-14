«Роналдо может стать открытием РПЛ в 2024 году». Ивелин Попов — о новичке «Ростова»

Полузащитник «Ботева», а также бывший игрок «Ростова» Ивелин Попов оценил трансфер бразильского нападающего Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса из «Левски» в стан «южан», а также заявил, что Роналдо может стать открытием РПЛ в 2024 году.

«У Роналдо очень высокая скорость, крепкий парень. У него типично хорошая техника для бразильского футболиста. Одно из сильных качеств — игра на втором этаже, отлично прыгает, борется. Плюс хорошо действует тактически при оборонительных действиях команды. При этом он очень порядочный парень, я прекрасно знаком с его семьей. У него есть все, чтобы стать одним из открытий российского футбола в 2024 году», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний Роналдо последние полтора года выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.