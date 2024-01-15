Гендир «Енисея»: команда должна играть не ниже своего уровня, желательно — подняться выше

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев заявил, что красноярская команда должна играть не ниже своего уровня.

«Произошла встреча с нашим другом, который провёл много времени в Красноярске, болельщиком «Енисея» — Александром Новаком. Было приятно встретиться. Произошёл обмен мнениями, он ждёт самых высоких результатов. Команда должна оставаться не ниже своего уровня, а желательно и подняться выше в таблице», — передаёт слова Федосеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 20 туров Мелбет Первой лиги «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче в рамках внутреннего первенства красноярская команда сыграет с «Торпедо». Игра состоится 3 марта и начнётся в 18:00 мск.