Тихонов объяснил, почему не пригласил Титова и Аленичева в тренерский штаб «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, почему не пригласил Егора Титова и Дмитрия Аленичева в тренерский штаб красноярской команды.

«В штабе будут работать те люди, которые есть в клубе. Аленичев и Титов — мои друзья, но они боевая единица. Я бы с удовольствием их позвал», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Тихонов работал в качестве помощника главного тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре». Потом 53-летний специалист возглавлял «Крылья Советов» и «Астану», а также уже руководил в «Енисее». В сезоне-2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Мелбет Первой лиги.

На данный момент «Енисей» после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагается на 10-м месте с 24 очками. При этом красноярская команда в этом сезоне дошла до пятого раунда Фонбет Кубка России, где проиграла «Волгарю» со счётом 0:1.