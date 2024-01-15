Андрей Тихонов ответил на вопрос, были ли у него предложения возглавить клуб РПЛ

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос, были ли у него предложения возглавить клуб Российской Премьер-Лиги.

«Из РПЛ не было предложений, а из Первой лиги были, но я отказался. Хочется работать, чтобы были хорошие задачи. Были предложения из стран бывшего СССР. Звонили, но я говорил: «Спасибо». Люди в «Енисее» были настойчивее, а губернатор сказал важные слова», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 20 туров Мелбет Первой лиги «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче в рамках внутреннего первенства красноярская команда сыграет с «Торпедо». Игра состоится 3 марта и начнётся в 18:00 мск. Тихонов возглавил «Енисей» 10 января.