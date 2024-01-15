Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Тихонов ответил на вопрос, были ли у него предложения возглавить клуб РПЛ

Андрей Тихонов ответил на вопрос, были ли у него предложения возглавить клуб РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос, были ли у него предложения возглавить клуб Российской Премьер-Лиги.

«Из РПЛ не было предложений, а из Первой лиги были, но я отказался. Хочется работать, чтобы были хорошие задачи. Были предложения из стран бывшего СССР. Звонили, но я говорил: «Спасибо». Люди в «Енисее» были настойчивее, а губернатор сказал важные слова», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 20 туров Мелбет Первой лиги «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче в рамках внутреннего первенства красноярская команда сыграет с «Торпедо». Игра состоится 3 марта и начнётся в 18:00 мск. Тихонов возглавил «Енисей» 10 января.

Материалы по теме
Андрей Тихонов: «Енисей» не располагает большим бюджетом, а вы о покупках говорите
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android