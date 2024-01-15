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Андрей Тихонов: Александра Мостового в «Енисее» не будет

Андрей Тихонов: Александра Мостового в «Енисее» не будет
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Новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос по поводу возможного приглашения в его штаб Александра Мостового, ранее о такой возможности сообщали СМИ. Тихонов опроверг эти слухи и подчеркнул, что в тренерском штабе будут работать те, кто сейчас находится в клубе.

«Есть тренеры, которые войдут в штаб. Если хотите услышать про Мостового, то его не будет. Непонятная информация про него была. Штаб будут составлять те, кто работает в клубе сейчас», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее также сообщалось, что «Енисей» мог возглавить главный тренер медийной команды 2DROTS, в прошлом известный футболист Дмитрий Кузнецов. Сам специалист заявил, что отказался от предложения «Енисея» по семейным обстоятельствам.

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