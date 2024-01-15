Тренер 2DROTS Кузнецов: если московский клуб из РПЛ или Первой лиги позовёт меня — пойду

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов заявил о готовности возглавить московский клуб из Российской Премьер-Лиги или Первой лиги. Ранее Кузнецову поступило предложение возглавить «Енисей», однако специалист отказался по семейным обстоятельствам. После этого красноярскую команду возглавил Андрей Тихонов.

«Если меня позовёт московский клуб из РПЛ или Первой лиги, конечно, пойду. Это моя мечта. Много скептиков уже высказались: вот было предложение из профессионального клуба, а он отказал. Да, я по-прежнему хочу работать в профессиональном футболе. И предложение «Енисея» принял бы, будь у меня другие семейные обстоятельства. Если будет предложение клуба из Москвы или ближних городов – поеду!» – приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Напомним, Кузнецов в качестве тренера участвовал с 2DROTS в Кубке России. В бытность футболистом он выступал за ЦСКА и ряд испанских клубов, а также за сборные СССР и России.