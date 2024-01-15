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Томас Тухель: быть тренером Кейна — просто подарок

Томас Тухель: быть тренером Кейна — просто подарок
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о нападающем своей команды Гарри Кейне.

«Честно говоря, быть его тренером — это просто подарок. Я чувствую себя очень привилегированным. Гарри очень скромный, он первый приезжает на тренировку каждый божий день. О чём бы вы его ни попросили, он это сделает. На поле Кейн становится акулой, потому что он стремится к голам, стремится к победам. Он делает это каждый день, и речь не только о голах. Гарри хорошо тренируется, делает то, что необходимо. Он демонстрирует свои качества. Он успокаивает всех вокруг себя, делает всех лучше одним своим присутствием. Это высочайший уровень», — приводит слова Тухеля ESPN.

Напомним, Кейн перебрался в «Баварию» минувшим летом из «Тоттенхэма». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего англичанина в € 110 млн.

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