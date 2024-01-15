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Мюллер: Кейн — лучший нападающий в мире, конкурентов у него нет

Мюллер: Кейн — лучший нападающий в мире, конкурентов у него нет
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Футболист «Баварии» Томас Мюллер назвал партнёра по команде Гарри Кейна лучшим нападающим в мире на данный момент.

«А какие у него соперники? Холанд, конечно, тоже великолепен, но они разные игроки. На мой взгляд, Кейн — лучший прямо сейчас. Он понимает игру. Знает, где уязвимые места, может отдать передачу, за которой следует идея. Не знаю, был ли вообще у кого дебютный сезон лучше, чем у Гарри. И под этим я понимаю не только статистику, но и влияние игрока на команду. Кейн — это футболист, который всегда рядом. Всегда на топ-уровне. Он забивает почти в каждом матче, но если и не забьёт, то всё равно выполняет свою работу», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Кейн перебрался в «Баварию» минувшим летом из «Тоттенхэма». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего англичанина в € 110 млн.

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