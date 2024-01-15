Станислав Черчесов рассказал, советовались ли с ним в «Ференцвароше» насчёт Севикяна

Бывший главный тренер «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, советовались ли с ним в венгерском клубе по поводу предстоящего трансфера 22-летнего полузащитника «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна.

«Со мной никто не советовался по Севикяну в «Ференцвароше». Я всегда старался делать так, чтобы в обсуждении кандидатуры игрока принимали участие все стороны: тренер, игрок, спортивный директор, агент и так далее», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что Эдгар Севикян в ближайшие дни пройдёт медицинское обследование в венгерском «Ференцвароше».