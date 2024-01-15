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Черчесов рассказал, чего желает Севикяну после трансфера в «Ференцварош»

Черчесов рассказал, чего желает Севикяну после трансфера в «Ференцварош»
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Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о переходе вингера «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна в «Ференцварош». Напомним, 56-летний специалист возглавлял венгерскую команду до минувшего лета.

«Ференцварош» для Севикяна – трамплин? Мало быть перспективным игроком. Я сам брал игроков, в которых был уверен, но так получалось, что они не выдерживали конкуренции. Чтобы всё получилось, надо быть сильным психологически. Чего я Севикяну и желаю», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В текущем сезоне Севикян провёл за «Пари НН» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.

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