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Медведев объяснил значение жеста в адрес «Спартака» в диалоге с Клаудиньо в видео «Зенита»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что означал его жест в диалоге с полузащитником команды Клаудиньо. Напомним, Александр Медведев и Клаудиньо обыграли известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

«Реди (английское слово Ready — готов. – Прим. «Чемпионата»)? «Спартак!» — поприветствовал Медведев Клаудиньо и обыграл кричалку фанатов, показав неоднозначный жест в адрес красно-белых в видео «Зенита».

«Два — забить, один — отдать. Вот смысл жестикуляции, который используется в матчах со всеми соперниками», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» уже убрал видео (удалил или временно скрыл) из своего YouTube-канала, в котором председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и бразильский полузащитник санкт-петербургского клуба Клаудиньо обыграли известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».