Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медведев объяснил значение жеста в адрес «Спартака» в диалоге с Клаудиньо в видео «Зенита»

Медведев объяснил значение жеста в адрес «Спартака» в диалоге с Клаудиньо в видео «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что означал его жест в диалоге с полузащитником команды Клаудиньо. Напомним, Александр Медведев и Клаудиньо обыграли известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

«Реди (английское слово Ready — готов. – Прим. «Чемпионата»)? «Спартак!» — поприветствовал Медведев Клаудиньо и обыграл кричалку фанатов, показав неоднозначный жест в адрес красно-белых в видео «Зенита».

«Два — забить, один — отдать. Вот смысл жестикуляции, который используется в матчах со всеми соперниками», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» уже убрал видео (удалил или временно скрыл) из своего YouTube-канала, в котором председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и бразильский полузащитник санкт-петербургского клуба Клаудиньо обыграли известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

Материалы по теме
Фото
«Зенит» убрал видео, где Медведев обыграл оскорбительную кричалку про «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android