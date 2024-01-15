Камерун — Гвинея: Магри сравнял счёт

Сегодня, 15 января, идёт матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором в рамках группы C встречаются сборные Камеруна и Гвинеи. Команды играют на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукре, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

На 10-й минуте Мохамед Байо открыл счёт и вывел гвинейцев вперёд. На 45+3-й минуте Франсуа Камано совершил нарушение правил и после просмотра VAR был удалён с поля, получив прямую красную карточку. На 51-й минуте Франк Магри после передачи Жоржа-Кевина Н'Куду сравнял счёт. Отметим, что на скамейке запасных находится игрок «Динамо» Муми Нгамалё.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.