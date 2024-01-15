Владимир Быстров заявил о желании попробовать себя в роли спортивного директора клуба

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, кем видит себя через пять лет, заявив о желании попробовать себя в роли спортивного директора клуба.

«Кем вижу себя через пять лет? Наверное, в должности спортивного директора. Я — футбольный человек. Всё, что касается футбола, мне легко даётся. Я могу ошибаться, я могу быть неправ, но мне это интересно», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год, после чего перешёл в московский «Спартак». Игроком красно-белых Владимир был до 2009 года, после этого он вернулся в санкт-петербургский клуб, где играл до 2014 года. Кроме того, Быстров выступал за сборную России с 2004 по 2013 год.