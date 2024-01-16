Итоги премии ФИФА: Месси — лучший игрок, Гвардиола — лучший тренер

Завершилась церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2023. Мероприятие прошло в Лондоне и началось в 22:30 по московскому времени.
Все победители номинаций на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023:
Лучший тренер 2023 года среди мужчин — Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
Лучший тренер 2023 года среди женщин — Сарина Вингман (женская сборная Англии);
Мужская символическая сборная 2023 года: Тибо Куртуа; Кайл Уолкер, Джон Стоунз, Рубен Диаш; Кевин Де Брёйне, Джуд Беллингем, Бернарду Силва; Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор;
Женская символическая сборная 2023 года: Ирпс, Кармона, Бронз, Гринвуд, Уэлш, Руссо, Джеймс, Тун, Бонмати, Морган, Керр;
Лучший вратарь 2023 года среди женщин: Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед» и сборная Англии);
Лучший вратарь 2023 года среди мужчин: Эдерсон («Манчестер Сити» и сборная Бразилии);
Приз фэйр-плей (честная игра) за 2023 год — сборная Бразилии за их борьбу с расизмом;
Премия Пушкаша (самый красивый гол) за 2023 год — полузащитник «Ботафого» Гильерме Мадруга за гол через себя из-за пределов штрафной в ворота «Новоризонтино» (1:0) в матче 14-го тура бразильской Серии В;
Лучший фанат 2023 года — болельщик «Колона»;
Лучший игрок 2023 года — Лионель Месси («Интер Майами» и сборная Аргентины);
Приз за развитие женского футбола — Марта (сборная Бразилии);
Лучшая футболистка 2023 года — Айтана Бонмати («Барселона» и сборная Испании).