Итоги премии ФИФА: Месси — лучший игрок, Гвардиола — лучший тренер

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Завершилась церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2023. Мероприятие прошло в Лондоне и началось в 22:30 по московскому времени.

Все победители номинаций на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023:

Лучший тренер 2023 года среди мужчин — Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

Лучший тренер 2023 года среди женщин — Сарина Вингман (женская сборная Англии);

Мужская символическая сборная 2023 года: Тибо Куртуа; Кайл Уолкер, Джон Стоунз, Рубен Диаш; Кевин Де Брёйне, Джуд Беллингем, Бернарду Силва; Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор;

Женская символическая сборная 2023 года: Ирпс, Кармона, Бронз, Гринвуд, Уэлш, Руссо, Джеймс, Тун, Бонмати, Морган, Керр;

Лучший вратарь 2023 года среди женщин: Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед» и сборная Англии);

Лучший вратарь 2023 года среди мужчин: Эдерсон («Манчестер Сити» и сборная Бразилии);

Приз фэйр-плей (честная игра) за 2023 год — сборная Бразилии за их борьбу с расизмом;

Премия Пушкаша (самый красивый гол) за 2023 год — полузащитник «Ботафого» Гильерме Мадруга за гол через себя из-за пределов штрафной в ворота «Новоризонтино» (1:0) в матче 14-го тура бразильской Серии В;

Лучший фанат 2023 года — болельщик «Колона»;

Лучший игрок 2023 года — Лионель Месси («Интер Майами» и сборная Аргентины);

Приз за развитие женского футбола — Марта (сборная Бразилии);

Лучшая футболистка 2023 года — Айтана Бонмати («Барселона» и сборная Испании).