Малафеев высказался о назначении экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката в сборную Кюрасао

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал новость о назначении бывшего главного тренера сине-бело-голубых Дика Адвоката главным тренером сборной Кюрасао.

«Я не знаю мотивов, почему Дик возглавил именно сборную Кюрасао. Но я знаю, что людям, которых можно причислить к фанатикам, тем, кто на протяжении своей жизни работали в одной сфере – особенно спортивной – очень трудно оставить профессию.

Такие люди, как Адвокат, чувствуют себя живыми, в тонусе, только когда занимаются любимым делом. Как бы они потом ни уставали и что бы ни говорили, они не могут остановиться. И будут до конца жизни, как мне кажется, заниматься профессией, которую любят и с которой связали свою жизнь», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, Адвокату 76 лет. Нидерландский специалист за время работы с «Зенитом» помог сине-бело-голубым стать чемпионами России, выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА. Отметим, что несколько раз Дик заявлял о завершении тренерской карьеры. Сборную Кюрасао в своё время тренировал также Гус Хиддинк. Он занимал должность главного тренера этой национальной команды в период с 2020 по 2021 год.