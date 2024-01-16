Хавбек «Реала» Модрич поставил Месси на первое место в голосовании ФИФА The Best

Стало известно, как проголосовал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич в качестве капитана сборной Хорватии в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

Модрич поставил на первое место форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, на второе – полузащитника «Манчестер Сити» Родриго Эрнандеса, и на третье – соотечественника, экс-хавбека «Интера», ныне выступающего за саудовский «Аль-Наср» Марсело Брозовича.

Напомним, приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА получил нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. При этом аргентинец не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге 36-летнего футболиста пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале.