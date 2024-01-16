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Кубок африканских наций, 15 января: результаты игрового дня

Кубок африканских наций, 15 января: результаты игрового дня
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15 января прошли три матча 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Группа С

Сенегал – Гамбия – 3:0
Камерун — Гвинея – 1:1

Группа D

Алжир – Ангола – 1:1.

16 января на турнире запланированы три матча: Буркина-Фасо – Мавритания, Тунис – Намибия и Мали – ЮАР.
Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Тогда победителем турнира стала национальная команда Сенегала, которая в финальном матче обыграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи проведут на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

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