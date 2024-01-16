Кубок африканских наций, 15 января: результаты игрового дня

15 января прошли три матча 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Группа С

Сенегал – Гамбия – 3:0

Камерун — Гвинея – 1:1

Группа D

Алжир – Ангола – 1:1.

16 января на турнире запланированы три матча: Буркина-Фасо – Мавритания, Тунис – Намибия и Мали – ЮАР.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Тогда победителем турнира стала национальная команда Сенегала, которая в финальном матче обыграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи проведут на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

Дидье Дрогба завёл трибуны на Кубке Африки: