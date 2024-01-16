Винисиус эмоционально отреагировал на игру украинца Лунина в матче с «Барселоной»

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высоко оценил игру украинского голкипера клуба Андрея Лунина в финальном матче Суперкубка Испании с «Барселоной». Встреча прошла в Саудовской Аравии на стадионе «Аль-Авваль Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

После матча Винисиус сказал «Браво, Лунин, браво», приводит слова Винисиуса Madrid Xtra в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, в этой встрече Винисиус оформил хет-трик.

Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость вратаря оценивается в € 8 млн.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых пропустил семь голов и в пяти матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками