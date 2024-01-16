Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус эмоционально отреагировал на игру украинца Лунина в матче с «Барселоной»

Винисиус эмоционально отреагировал на игру украинца Лунина в матче с «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высоко оценил игру украинского голкипера клуба Андрея Лунина в финальном матче Суперкубка Испании с «Барселоной». Встреча прошла в Саудовской Аравии на стадионе «Аль-Авваль Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

После матча Винисиус сказал «Браво, Лунин, браво», приводит слова Винисиуса Madrid Xtra в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, в этой встрече Винисиус оформил хет-трик.

Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость вратаря оценивается в € 8 млн.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых пропустил семь голов и в пяти матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Материалы по теме
«Реал» унизил «Барселону». Винисиус просто разорвал команду Хави в финале
Видео
«Реал» унизил «Барселону». Винисиус просто разорвал команду Хави в финале

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android