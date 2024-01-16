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Гендир «Енисея»: не исключено, что бывшие спартаковцы или Мостовой пополнят штаб Тихонова

Гендир «Енисея»: не исключено, что бывшие спартаковцы или Мостовой пополнят штаб Тихонова
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Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев не стал исключать вероятность прихода экс-футболистов «Спартака» в тренерский штаб Андрея Тихонова. Недавно Тихонов заявил, что Александра Мостового в его штабе в Красноярске не будет.

«У нас такой подход, что главный тренер определяет свой штаб. Если Андрей Тихонов сказал, что с ним будут работать те люди, которые уже есть, то так и будет. Мы не можем настаивать.

Если он в будущем скажет, что нужно взять в штаб кого-то из бывших спартаковцев или того же Александра Мостового, то всё решаемо. Не исключаю такой вариант. Почему бы и нет? Что касается финансовых возможностей на это, то, по крайней мере, мы будем рассматривать, потому что мы не знаем, какие там требования», — сказал Федосеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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