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Геннадий Орлов предположил, зачем «Зенит» купил бразильского защитника Нино

Геннадий Орлов предположил, зачем «Зенит» купил бразильского защитника Нино
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов объяснил, зачем «Зенит» оформил трансфер бразильского защитника Нино.

«Почему приглашён Нино? Нам не хватало «бригадира» в линию, то есть лидера обороны. У нас нет такого, никто роль лидера не потянул. Мы думали, что Родригао, но нет. Как Иванович, как Ловрен. Поэтому и приглашён Нино. Я уверен, что это его не последний контракт. Он, как Малком, может поехать куда-то выше, всё зависит от него», — сказал Геннадий Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые становились чемпионом РПЛ в пяти последних сезонах подряд.

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