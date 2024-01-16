Новичок «Зенита» Нино объяснил, почему решил перейти в клуб из России

Новичок «Зенита» Нино рассказал, почему принял решение перейти в российский клуб. По его словам, сине-бело-голубые покорили его своей настойчивостью на фоне других вариантов продолжения карьеры. Кроме того, «Зенит» предложил выгодные финансовые условия как для самого футболиста, так и для его бывшего клуба «Флуминенсе».

«Это было очень хорошее предложение. Все контакты с другими клубами, которые у меня были, заставляли меня много думать и взвешивать варианты. Основная причина, по которой я принял решение перейти в «Зенит», заключалась в том, что все остальные клубы колебались и не проявляли такой настойчивости.

«Зенит», наоборот, с самого начала был очень решителен, всегда проявлял большое желание подписать меня, заставлял чувствовать себя значимым. Плюсом стало то, что предложение «Зенита» было очень хорошим с финансовой точки зрения. В том числе для «Флуминенсе». Мой контракт с клубом подходил к концу. Через шесть месяцев «Флуминенсе» уже не смог бы рассчитывать на такую сумму за меня. «Зенит» же смог сделать так, чтобы выгодно было всем», — сказал Нино в интервью TNT Sports.

Напомним, «Зенит» объявил о трансфере Нино 4 января. Контракт игрока с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.