Геннадий Орлов уличил «Реал» и «Барселону» в отсутствии воспитанников в основе

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов уличил мадридский «Реал» и каталонскую «Барселону» в том, что клубы не привлекают к основной команде своих воспитанников. По словам Орлова, в нынешних реалиях топ-клубы действуют по другой стратегии подбора футболистов, не продвигая доморощенных игроков.

«Весь вечер, когда играл мадридский «Реал», это потрясающе! У них академия одна из лучших в мире, как и у «Барселоны». А где воспитанники в основном составе? По миру не надо, в своей команде. Я уже привык, что это уже аксиома в футболе, что в каждой сильной команде играет сборная. Или страны, или сборная мира. Посмотрите каждый клуб. К сожалению, это реалии сегодняшнего дня. Сочетание цена – качество определяет всё», — сказал Геннадий Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».