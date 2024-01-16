Мбаппе нет места в «Реале»

Килиан Мбаппе мог перейти в «Реал» в 2022 году. Всё для этого складывалось: у футболиста заканчивался контракт с «ПСЖ», а в Мадриде вот-вот должно было освободиться место суперзвезды. Бензема был на пике, но цифры в его паспорте кричали, что в скором будущем ему понадобится замена.

Медиа уже нафантазировали, где Мбаппе будет играть, как его впишет Анчелотти и сколько «Золотых мячей» Килиан завоюет в составе «Реала». А тут — вжух! Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ». И все фантазии насмарку.

Переносимся в 2024-й. У Мбаппе снова заканчивается контракт с Парижем. И снова пишут про возможный переход в «Реал». Но есть нюанс: там уже занято. Мадрид подписал Джуда Беллингема, перестроился, обновился в атаке. И Мбаппе в этой конфигурации, кажется, просто нет места.

После ухода Бензема Анчелотти перепридумал нападение. Теперь впереди бегают шустрые Винисиус и Родриго, а ещё регулярно включается Беллингем. Джуд, как мощный британский линкор, заходит в чужую штрафную и почти не промахивается. Параллельно с этим он успевает работать и в обороне, уравновешивая всю команду.

Беллингем, Винисиус и Родриго празднуют гол Фото: Octavio Passos/Getty Images

Сегодняшний «Реал» сбалансирован. Он не идеален, не неуязвим. Но для команды, которая находится в процессе обновления, «Реал» в отличном состоянии. Конечно, ещё придётся поломать голову, кем заменить Модрича и Крооса. Но в атаке «Реал» уже молод, свеж и продуктивен. Без Мбаппе.

Может ли француз сделать «Реал» сильнее? Теоретически — конечно, да. Мбаппе — топ-игрок, его квалификация не вызывает вопросов. Но есть ощущение, что Анчелотти придётся буквально впихивать Килиана в состав, если тот всё-таки доедет до «Реала». Карло будет вынужден ломать то, что и так прекрасно работает.

Возможно, «Реал» вернётся к 4-3-3, как это было при Бензема, и место для Мбаппе появится? Хорошо, представим. А какое место? Слева? Винисиус вроде из «Реала» никуда не собирается. А на других позициях в атаке в 4-3-3 он не так эффективен. Поставить Мбаппе направо? Ни в «ПСЖ», ни в сборной он не играет на правом фланге.

Центр нападения? Может быть. В «Париже» в последнее время Килиан часто играет центрфорварда. Но тогда появляется другая проблема. Представим: Вини — Мбаппе — Родриго впереди. Они вряд ли будут много обороняться, правда же? Попахивает нарушением баланса. Мбаппе уже играл в команде, в которой три футболиста были полностью освобождены от оборонительной работы. Помнится, за пределами Франции успехов эта команда не добилась. И, кстати, хорошенько получила от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2022-м.

Ещё один важный момент: летом в «Реал» приедет Эндрик. На взрослом уровне он пока не проявил себя так, как Мбаппе. Но его аттестуют как феномена, и к 17 годам он показывает выдающиеся результаты. Эндрик уже сыграл 60 матчей за основу «Палмейраса», он уже играет за основную (!) сборную Бразилии.

Эндрик на трибуне Фото: Angel Martinez/Getty Images

Эндрик, конечно, не такой проверенный большим футболом, как Мбаппе. Но в «Реале» есть кому решать и без Эндрика. И для юного бразильца это плюс: от него не будут требовать всего и сразу, он сможет постепенно влиться в команду и приспособиться к новым условиям.

При этом как опция Эндрик всегда будет доступен. Он добавит глубины в атаке, которой «Реалу» периодически не хватает. Хоселу очень старается, но, во-первых, игрок он всё-таки довольно ограниченный, а во-вторых, ему уже 33 года.

Если же придёт Мбаппе, то только в основу. Ни о какой скамейке не может быть и речи. И в любой другой ситуации «Реалу» нужно было бы хватать его обеими руками. Но не сейчас. Сейчас всё отлично работает и без него. В нынешней ситуации взять Мбаппе — всё равно что пойти олл-ин, сидя за покерным столом: можно сорвать куш, а можно проиграть всё, что скопил за вечер.

«Реал», конечно, может взять Мбаппе, просто чтобы взять, чтобы не упустить свободную суперзвезду. Но, кажется, Флорентино Перес переболел этой болезнью в начале нулевых, когда собирал «галактикос». Во время второго пришествия в «Реал» Перес максимально трезв и расчётлив. Он уже давно не сорока, которая клюёт на всё блестящее. Он — лев. Царь зверей, который не тратит время на показуху, а просто делает своё дело без шума и пыли.

Флорентино Перес Фото: Eric Alonso/Getty Images

Однажды «Реал» попытался взять Мбаппе, но тот продлился с «ПСЖ». Прошло два года. Оцените сами, у кого лучше идут дела: у Мбаппе или у «Реала». Мадрид и дальше совершенно спокойно проживёт без Килиана. С ним может стать лучше, но есть риск, что станет хуже. Нужно ли «Реалу» идти на этот риск? У него уже есть нападение, которое шикарно сейчас и которое только приближается к пиковому футбольному возрасту. Плюс подъедет Эндрик. В этом случае лучшее может стать врагом хорошего и «Реал» в погоне за идеалом потеряет то прекрасное, что уже имеет.

Как быть Мбаппе, если переход в «Реал» не состоится? Опять продлеваться с «ПСЖ»? Или ехать в Англию? Или кошелёк раскроет Саудовская Аравия? Это ещё один большой вопрос. Кажется, что «Реал» ОЧЕНЬ нужен Мбаппе. А Мбаппе «Реалу» нужен не так сильно. Возьмут — окей. Не возьмут — вообще ничего страшного.

Такой вот нынче «Реал». Может легчайше отказаться от суперзвезды и вообще от этого не пострадает. Браво, Дон Флорентино! Учитесь, остальные!