Александр Мостовой: нет проблемы, что «Спартак» начал сборы позже других команд

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением относительно того, что красно-белые начали свой тренировочный сбор позже, чем остальные команды.

«Вообще нет проблемы в том, что «Спартак» начал сборы позже других команд. Каждый решает, как хочется и как надо. В прошлом сезоне муссировали тему, что Промес не поехал на сборы со «Спартаком». Но человек в Москве не гулял и пил, а тренировался. Через две игры он опять был лучшим в команде. Здесь то же самое. Ещё много времени. Можно ещё три раза потерять и набрать форму», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, футболисты «Спартака» вышли из отпуска 19 января. 22 января красно-белые отправятся на сборы в ОАЭ. Первый товарищеский матч в 2024 году красно-белые проведут 3 февраля с клубом «Аль-Джазира».