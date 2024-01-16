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Массимо Каррера рассказал, кого считает лицом российского футбола

Массимо Каррера рассказал, кого считает лицом российского футбола
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кого считает лицом российского футбола. Итальянский специалист выделил легендарного голкипера «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, который до сих пор является единственным вратарём в истории футбола, кому удалось стать обладателем «Золотого мяча».

«У меня российский футбол ассоциируется с Львом Яшиным. Он — лицо вашего футбола, это однозначно. Этот вратарь приходит первым на ум, когда речь заходит о российском футболе», — приводит слова Массимо Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Лев Яшин становился пятикратным чемпионом СССР, золотым призёром на Олимпиаде в 1956 году и чемпионом Европы в 1960 году. Массимо Каррера возглавлял «Спартак» и привёл команду к чемпионству.

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