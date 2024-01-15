Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Онана мог опоздать на стартовый матч Камеруна в Кубке африканских наций

Онана мог опоздать на стартовый матч Камеруна в Кубке африканских наций
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер сборной Камеруна Андре Онана едва не опоздал на первый матч своей команды на Кубке Африки. Об этом сообщает журналист Эрик Нжиру в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, вратарь вылетел на игру национальной команды сразу после встречи 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» (2:2), но за семь часов до матча Кубка Африки сумел добраться только до Абиджана. В свою очередь, встреча между Камеруном и Гвинеей должна была состояться в столице Кот'дИвуара — Ямусукро.

Однако, по недавним сообщениям камерунского журналиста Нжиру, страж ворот всё-таки успел прибыть в расположение сборной Камеруна к предматчевой разминке. Голкипер может провести уже вторую игру за сутки.

Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 50,2 млн. В текущем сезоне вратарь провёл за «красных дьяволов» 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Материалы по теме
Нападающий Сенегала Мане: сборная Камеруна — одна из лучших команд всех времён
Материалы по теме
Что творит «Челси»! Клуб платит € 60 млн за 16-летнего бразильца! LIVE трансферов Европы
Live
Что творит «Челси»! Клуб платит € 60 млн за 16-летнего бразильца! LIVE трансферов Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android