Онана мог опоздать на стартовый матч Камеруна в Кубке африканских наций

Голкипер сборной Камеруна Андре Онана едва не опоздал на первый матч своей команды на Кубке Африки. Об этом сообщает журналист Эрик Нжиру в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, вратарь вылетел на игру национальной команды сразу после встречи 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» (2:2), но за семь часов до матча Кубка Африки сумел добраться только до Абиджана. В свою очередь, встреча между Камеруном и Гвинеей должна была состояться в столице Кот'дИвуара — Ямусукро.

Однако, по недавним сообщениям камерунского журналиста Нжиру, страж ворот всё-таки успел прибыть в расположение сборной Камеруна к предматчевой разминке. Голкипер может провести уже вторую игру за сутки.

Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 50,2 млн. В текущем сезоне вратарь провёл за «красных дьяволов» 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.