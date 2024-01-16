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«Рома» объявила о назначении Де Росси на пост главного тренера

«Рома» объявила о назначении Де Росси на пост главного тренера
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Римская «Рома» на своём официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Даниэле Де Росси. Ранее сегодня, 16 января, с должности тренера «волков» был уволен португальский специалист Жозе Моуринью.

Отмечается, что «Рома» подписала с Де Росси контракт до 30 июня 2024 года. Ранее в итальянских СМИ об этом сообщалось с ремаркой, что соглашение может быть продлено в случае успешных результатов.

Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год. За этот период он принял участие в 616 матчах во всех турнирах, в которых отметился 63 голами и 60 результативными передачами. Болельщики «Ромы» называют Де Росси живой легендой клуба наравне с Франческо Тотти.

После 20 туров Серии А римский клуб набрал 29 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

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