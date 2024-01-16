Игрок «Манчестер Сити» Родри в 2023 году выиграл больше трофеев, чем проиграл матчей

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес (Родри) отметился необычным достижением. Хавбек за 2023 год выиграл больше трофеев, чем проиграл матчей, в которых принимал участие.

27-летний Родри за прошедший календарный год в составе «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:1) в английской Премьер-лиге, а также «Саутгемптону» (0:2) в Кубке лиги и «Арсеналу» (1:1, 5:2 пен) в Суперкубке Англии. В составе сборной Испании Родри проиграл Шотландии (0:2) в матче квалификации к чемпионату Европы. Всего — пять поражений.

За этот же календарный год Родри выиграл шесть трофеев. Чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Со сборной Испании Родри стал победителем Лиги наций.