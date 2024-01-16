Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Манчестер Сити» Родри в 2023 году выиграл больше трофеев, чем проиграл матчей

Игрок «Манчестер Сити» Родри в 2023 году выиграл больше трофеев, чем проиграл матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес (Родри) отметился необычным достижением. Хавбек за 2023 год выиграл больше трофеев, чем проиграл матчей, в которых принимал участие.

27-летний Родри за прошедший календарный год в составе «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:1) в английской Премьер-лиге, а также «Саутгемптону» (0:2) в Кубке лиги и «Арсеналу» (1:1, 5:2 пен) в Суперкубке Англии. В составе сборной Испании Родри проиграл Шотландии (0:2) в матче квалификации к чемпионату Европы. Всего — пять поражений.

За этот же календарный год Родри выиграл шесть трофеев. Чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Со сборной Испании Родри стал победителем Лиги наций.

Материалы по теме
Итоги премии ФИФА: Месси — лучший игрок, Гвардиола — лучший тренер
Родри: с тех пор как я приехал в «Манчестер Сити», я набрал 10 килограммов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android