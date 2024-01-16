Французский журналист: Кузяев в «Гавре» — большой сюрприз, у него лучшая техника в команде

Журналист французского издания L’Equipe Себастье Бурон высказался об игре российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

«Далер Кузяев в «Гавре» — это большой сюрприз. Сразу было видно, что он превосходил своими техническими способностями других футболистов. Он, вероятно, лучший игрок в «Гавре» в этом сезоне в плане техники. Кстати, если говорить о появлении Кузяева в клубе, то он пришёл в «Гавр» благодаря Мохамеду Эль Харразе, который работает в селекционном отделе.

Главный тренер «Гавра» отмечает профессионализм Кузяева. Эльснеру нравится его способность выделяться, играть очень просто, но очень эффективно и действовать между линиями соперника. В этом сезоне он использовался как классический полузащитник при схеме 4-3-3, но также, и как очень атакующий полузащитник. Во время прессинга он иногда выходит вперед, потому что тактика меняется на 4-4-2», — сказал Бурон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.