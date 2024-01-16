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Евгений Бушманов высказался о позднем начале сборов «Спартака»

Евгений Бушманов высказался о позднем начале сборов «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о позднем начале зимних сборов московской команды.

«Понятно, что «Спартак» начинает подготовку к весенней части сезона позже остальных. Но я думаю, что всё просчитано тренерским штабом. Если есть классические шесть недель, то этого более чем достаточно, чтобы полноценно подготовить команду к сезону. Тем более, что «Спартак» готовится в практически идеальных условиях и помешать вряд ли что-то может. План будет полностью выполнен. Согласен, что в прошлом году это отрицательно сказалось на старте весенней части сезона. Но наверняка тренерский штаб предпримет меры, что-то изменит», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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