Французский журналист: Кузяев — очень спокойный. Мы удивились, когда он не праздновал гол

Французский журналист L’equipe Себастьен Бурон оценил игру российского полузащитника Далера Кузяева за «Гавр».

«После хорошего старта в «Гавре» у Далера, возможно, возникли физические трудности в конце 2023 года. Но с начала 2024 года он лидирует, деликатно забил в ворота «Кана» левой ногой. С Лукой Эльснером «Гавр» хочет играть в атакующий и техничный футбол. И это здорово для Далера.

Далер нравится своим товарищам по команде, хотя они говорят, что он очень спокойный и сдержанный. Например, когда он забил свой первый мяч в ворота «Бреста», он не праздновал его, и это стало сюрпризом для нас. У него отличная карьера, но все говорят, что он очень простой парень с очень приятным характером», — сказал Бурон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.