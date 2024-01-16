Капелло: «Рома» неуважительно поступила с Моуринью, со мной такое случилось в России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал увольнение Жозе Моуринью в итальянской «Роме».

«Они проявляют неуважение, потому что мы видели, как Мальдини был уволен телефонным звонком, а теперь они сделали то же самое с Моуринью, который был в Тригории, и ему сказали, что он больше не главный.

Я чувствую, что с Моуринью обращались как с человеком, который никогда не тренировал команду, что очень неуважительно для тренера, который многое дал мировому футболу, а не только европейскому. Это неправильное отношение, и я его не принимаю.

Нечто подобное случилось со мной, когда я был в России. Я направлялся в аэропорт после поражения в матче со сборной Австрии. Они позвонили мне, чтобы сказать, что всё кончено. Я думаю, что в таких ситуациях должно быть что-то другое в отношениях между владельцами и их тренером», — приводит слова Капелло SportItalia.

Напомним, на посту главного тренера «Ромы» Моуринью сменил бывший полузащитник «волков» Даниэле Де Росси.

Фабио Капелло возглавлял сборную России с лета 2012 года по летом 2015-го. Последним матчем для итальянского специалиста стала игра квалификации на Чемпионат Европы 2016 года со сборной Австрией (0:1).