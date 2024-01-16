Сразу три клуба хотят арендовать вингера «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Факундо Пельистри в текущее трансферное окно может отправиться в аренду. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на 22-летнего футболиста претендуют такие клубы, как ПСВ, «Гранада» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Отмечается, что уругваец склоняется к переходу в испанскую команду. Ранее атакующий игрок провёл два сезона в «Алавесе».

Пельистри выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «красных дьяволов» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось о готовность «Манчестер Юнайтед» расстаться с Пельистри на постоянной основе.