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«Бавария» всё ещё не договорилась с «ПСЖ» об аренде Мукиэле

«Бавария» всё ещё не договорилась с «ПСЖ» об аренде Мукиэле
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Переход правого защитника «ПСЖ» Норди Мукиэле в «Баварию» на правах аренды всё ещё находится под вопросом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд в последние несколько дней занимался другими не менее важными вопросами. Ожидается, что футбольный функционер в ближайшее время договорится с руководством «ПСЖ» об аренде французского игрока обороны.

Мукиэле выступает за «ПСЖ» с 2022 года. В текущем сезоне защитник провёл за парижан 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось, что «Баварии» интересен ещё один правый защитник.

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