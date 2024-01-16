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Защитник «Баварии» де Лигт получил травму колена на сборе в Португалии

Защитник «Баварии» де Лигт получил травму колена на сборе в Португалии
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Пресс-служба мюнхенской «Баварии» выступила с заявлением о травме центрального защитника клуба Маттейса де Лигта, полученной во время тренировочного сбора в Португалии.

«Маттейс де Лигт получил капсульную травму левого колена во время тренировочного сбора в Фару, Португалия. Диагноз был подтверждён в медицинском департаменте «Баварии» после МРТ. Поэтому защитник пока не сможет тренироваться», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Де Лигт перешёл в «Баварию» летом 2022 года из «Ювентуса» за € 67 млн. В текущем сезоне защитник провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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