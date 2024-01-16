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Де Лигт может покинуть «Баварию» летом, у защитника напряжённые отношения с Тухелем

Де Лигт может покинуть «Баварию» летом, у защитника напряжённые отношения с Тухелем
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Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт в предстоящее трансферное окно может сменить команду. Об этом сообщает профиль Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, будущее 24-летнего футболиста в мюнхенском клубе находится под большим вопросом. В первую очередь это связано с напряжёнными отношениями с наставником команды Томасом Тухелем.

Отмечается, что за работу над потенциальным трансфером де Лигта будет отвечать новый спортивный директор «Баварии» Макс Эберль. В случае продажи нидерландца, перед ним будет поставлена задача ограничить финансовые потери и найти подходящую замену на позицию центрального защитника.

Де Лигт перешёл в «Баварию» летом 2022 года из «Ювентуса» за € 67 млн. В текущем сезоне защитник провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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