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Игрок Сенегала Куяте уехал из сборной во время КАН из-за смерти отца

Игрок Сенегала Куяте уехал из сборной во время КАН из-за смерти отца
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Защитник сборной Сенегала и английского «Ноттингем Форест» Шейху Куяте уехал из национальной команды во время Кубка африканских наций из-за смерти отца.

«Президент федерации Огюстен Сенгор, главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе и игроки национальной команды выражают глубокие соболезнования Куяте в связи со смертью отца. Ему разрешено покинуть тренировочный лагерь, чтобы присутствовать на похоронах в Дакаре», — сообщает Сенегальская федерация футбола (FSF).

В своей футбольной карьере Шейху успел поиграть за сенегальский «Йегго», бельгийские «Брюссель», «Андерлехт», «Кортрейк», а также английские «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

Сборная Сенегала начала Кубок африканских наций с разгромной победой над национальной командой Гамбии со счётом 3:0. 34-летний защитник провёл всю игру на скамейке запасных.

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